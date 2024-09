Alcaldesa de Salvador Escalante presenta denuncias ante irregularidades en pasado gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante, informó que presentó denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía General del Estado (FGE) ante algunas irregularidades que se detectaron de la pasada administración en estos primeros días de gobierno.

En entrevista, detalló que ante la FGE se presentó una denuncia debido a que la pasada administración apagó la planta tratadora del municipio, borraron los registros y hasta los botones de la planta.

En ese sentido, detalló que se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y se pudo activar la planta e informó que la denuncia se presentó el pasado 16 de septiembre.

"Nosotros recibimos la planta apenas, me la apagaron, la administración anterior, borraron registros, ya se pusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía porque no tenían que hacer eso. inmediatamente pedí el apoyo a Conagua para que me mandaran un ingeniero ambiental, hoy contraté ya un ingeniero ambiental, mi planta tratadora de agua se echó a andar inmediatamente, no tuvimos ningún problema porque en cuanto me avisaron yo iba a la fiscalía, el 16 de septiembre, hice mis actuaciones, Conagua me está prestando todo el apoyo para que la planta esté funcionando al 100 por ciento", dijo.