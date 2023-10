Alcaldesa de Cotija aún no define si se queda en el cargo: PAN Michoacán

"Ella ha estado despachando, no ha dejado de trabajar desde el día que la liberaron. Todavía no está segura de quedarse en el cargo, no ha dejado de trabajar pero no está segura, porque su familia la presiona, no quieren que siga, quieren que pida licencia, todavía no nos confirma nada", dijo Cabrera Hermosillo.

Por su parte, el secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, adelantó que el partido será respetuoso de la decisión que tome su munícipe.