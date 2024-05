Al voto útil por el PRI, PAN y PRD, llama Humberto Lucatero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato por el Senado de la República, Carolos Humberto Lucatero Blanco, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto útil y depositar su sufragio en las y los candidatos del PRI, PAN y PRD, y no en Movimiento Ciudadano.

Lo anterior al advertir, el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, no pasará del tercer puesto en la contienda federal.

"MC no va a alcanzar la estructura general en el estado para llegar a un segundo lugar de ninguna manera, aunque lo canten en una canción pegajosa no les va a alcanzar, los números son claros. Hoy la única fórmula que puede contrarrestar la mafia del poder es la del PAN, PRI y PRD".

Beto Lucatero agradeció el acompañamiento de los partidos que hoy lo abanderan rumbo al Senado de la República, y reconoció, para el cierre de campañas es necesario coordinar una agenda de cierres regionales.

Lo anterior al destacar la importancia de brindar un mensaje final de unidad en los distintos distritos.

En cuanto a los partidos locales, el panista refirió, todavía no ha habido un acercamiento para cerrar filas con ellos, al no tener candidatos al Senado, no obstante, mencionó, militancia de instituto locales han manifestado su apoyo hacia la fórmula conformada por Araceli Saucedo y Humberto Lucatero.

"Les he dicho que tienen que pensar muy bien su voto, y como no llevan candidatos federales me dicen que a opción se trata de votar para que haya un contrapeso en las Cámaras y eso se logrará con la coalición que construimos en Fuerza y Corazón por México".

hrn