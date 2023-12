Al ser coalición, no hay necesidad de renunciar al PRI: Adriana Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras su registro en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como aspirante al Senado de la República, la diputada local Adriana Hernández Íñiguez aclaró que al ser partidos coaligados no habrá necesidad de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues ambos institutos políticos forman parte de la alianza nacional Fuerza y Corazón por México.

"No hay necesidad porque somos una coalición y no será la primera vez que un partido sigue a alguien de otro partido, si fuera un partido que no esté coaligado con el PRD el tema sería otro".

Pese a lo anterior informó que la posibilidad de renuncia la está revisando su equipo jurídico ante interpretaciones distintas que se le puedan atribuir a la convocatoria lanzada por el PRD.

Es de recordar que en días pasado el dirigente en Michoacán del sol azteca, Ocavio Ocampo Córdova, ha sido tajante en que el PRD siglará a una mujer de origen perredista a la primera fórmula para el Senado, sin embargo, Hernández Íñiguez recordó que la convocatoria permite la inscripción de actores políticos externos, argumento bajo el cual decidió presentarse el pasado martes ante el Comité Estatal y entregar su registro como precandidata.

En este sentido, reconoció apertura en la convocatoria perredista e insistió en que será respetuosa del procedimiento interno del PRD, acatando además los resultaos de las mediciones y posteriormente la definición de él o la candidata a la senaduría:

"Hago un reconocimiento porque se abre esta posibilidad, ellos pudieron decir que se registren solamente militantes del PRD, pero desde ahí yo creo que hay que reconocer la apertura. Yo seré muy respetuosa del proceso interno, estoy lista para que me midan, y si soy competitiva y la opción que pueda defender al Frente en Michoacán, con mucho gusto, y con todo mi corazón lo voy a hacer porque también lo hago como un acto de responsabilidad porque lo que tenemos que hacer todos es trabajar de la mano para sacar a Morena de este gobierno".

Adriana Hernández descartó su inscripción para otro cargo público de elección popular, pues por el momento, reconoció, el Senado de México es su prioridad.

RYE