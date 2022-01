Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 100 exempleados del Congreso del estado se acercaron entre el viernes y el lunes a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, pero no sabemos cuántos de ellos hayan aceptado el finiquito, así lo declaró el exencargado de la comunicación de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Tenorio.

En entrevista, el integrante del grupo de extrabajadores que se niegan a recibir sus finiquitos por laborar en la LXXIV Legislatura, y quienes exigen el cumplimiento de un convenio signado en la recta final de la anterior Legislatura, sostuvo que no cederán hasta obtener lo convenido con la Jucopo anterior.

"El compromiso era el 100 por ciento y al mismo tiempo se enferman Fidel Calderón y Adriana Hernández, lo vemos como una medida para alejarse de los reflectores. Le están apostando a que el hambre desgaste a la gente, pero hay un grupo radical de los extrabajadores que no vamos a ceder. No estamos pidiendo puestos, queremos nada más lo que trabajamos. Cuando se tenga el convenio se los facilitaremos", manifestó el extrabajador.

Dijo no saber cuántos de los que acudieron a Finanzas del Congreso habían aceptado y cuántos han rechazado la oferta que consiste en recibir menos dinero, pero del grupo de los 39 que estaban en resistencia, reconoció que tres ya cedieron a recibir su finiquito.

"Es increíble la indiferencia de los políticos a la sociedad, ya no importa de qué partido sean. No les importamos. No es este caso, sino el de todos, eso es lo que te tendríamos que reflexionar como sociedad, qué haremos con estos políticos a los que no les importamos", añadió Tenorio.

De acuerdo al inconforme, el diputado Juan Carlos Barragán les externó que sí había dinero pero "lo desaparecieron", en referencia a 37 millones de pesos que envió el gobierno del estado al Congreso, pero sostuvo que "Adriana Hernández y Fidel Calderón" los rasuraron. "No hay sensibilidad, tomaron lo ajeno", lamentó.