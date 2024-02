Agotará PES posibilidad de arropar a Alfonso antes optar por ir solos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de optar por la posibilidad de ir solo, el Partido Encuentro Solidario (PES) agotará la opción de arropar a Alfonso Martínez, en la búsqueda de su reelección, así lo señaló el líder de dicho instituto político, Eder López García, tras resaltar que hay disposición tanto del PES como del edil moreliano.

Sin embargo, aunque no quiso adelantar nombres, recordó que su partido cuenta con dos o tres perfiles que podrían abanderar la candidatura para la capital del estado en caso de que no se lograra la candidatura común.

“Nosotros hemos hecho lo que en nuestras manos está y seguiremos haciendo para que se concrete esa posibilidad, ojalá se dé y si no se da, nosotros vamos a jugar solos, hay dos o tres perfiles, con los que iríamos en ese sentido, pero no es nuestra primera opción, ya definimos al interior del partido que la primera opción es agotar la posibilidad de ir con Alfonso y si eso no se da, entonces retomaremos la vía de primera instancia que era caminar solos como lo vamos a hacer en la mayoría del estado de Michoacán”.