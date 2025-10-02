Afirma Hugo Rangel que matanza de Tlatelolco marcó la relación entre sociedad y gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 57 años de la matanza de Tlatelolco, el diputado Hugo Rangel recordó que la memoria de aquel 2 de octubre sigue siendo un imperativo de justicia social y de dignidad. “No basta con recordar una matanza de jóvenes inermes —como escribió Monsiváis— sino reivindicar la resistencia frente al poder y a la opresión”, señaló.

El legislador michoacano advirtió que, aunque las décadas han pasado, la impunidad en lo esencial permanece intocada. “Esa fue la sentencia de Monsiváis 25 años después, y sigue siendo la nuestra más de medio siglo más tarde. El 2 de octubre marcó un antes y un después en la historia contemporánea de México: modificó para siempre la relación entre la sociedad y el gobierno”, apuntó.

Rangel destacó que la memoria de este hecho trágico es, al mismo tiempo, la reafirmación de una lucha contra la represión y el régimen antidemocrático que durante décadas negó libertades a la ciudadanía. “Los estudiantes de nuestro país mantienen vivo el espíritu de aquel movimiento; no se trata sólo de recordar, sino de entender que la lucha de 1968 permanece abierta, y que el 2 de octubre resuena todavía en la memoria colectiva”.

Finalmente, parafraseando a Jorge Volpi, sentenció: "es nuestra obligación mantener vivo su recuerdo; tan sólo así podremos vencer a quienes creyeron matarlos. Y de paso venceremos también a otros asesinos de la vida y de la esperanza. El 2 de octubre no se olvida, el 2 de octubre no se olvida".

rmr