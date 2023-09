Afectaciones en corte de limón seguirán todo el año: dirigente PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, María del Refugio Cabrera Hermosillo, reconoció que las extorsiones a limoneros en Apatzingán no se han acabado, escenario con base en el cual, aseguró, la producción de limón se verá afectada durante lo que resta del año.

"Cuquita" Cabrera es oriunda de Apatzingán y fue representante de ese distrito durante la pasada legislatura en el Congreso de Michoacán.

Por el acercamiento con la población del municipio terracalenteño, informó sobre las afectaciones que han tenido las huertas de limón, sus productores y quienes se dedican al corte del fruto.

"Parece que ya están cortando pero no todos; como no se cortó -el producto-, no se iba a las huertas, no se fertilizó y probablemente por todo lo que resta del año vamos a tener muy mala producción, será hasta el año que entra y aquí quienes más son afectados son las personas dedicadas al corte de limón, también a los dueños de las huertas, pero a quienes más se afecta son los que tienen apenas para comer".

La panista criticó una supuesta nula preocupación por parte del gobierno estatal respecto al tema de las extorsiones:

"Las consecuencias van a seguir todo el año que resta; las extorsiones no se acaban, están en todos lados: con los limoneros, tortilleros, transportistas, con todos. Ahorita por lo pronto ya están cortando los que pueden, en absoluto se ha preocupado el gobierno".