Advierte Guillermo Valencia sanciones contra priístas que apoyan a Alfonso Martínez

"Hoy me siento muy contento porque no podrán hacer daño desde adentro, como lo hicieron en la elección pasada, ahora ya están en otro lado, allá quédense, no los queremos de regreso. Fuera máscaras, mostraron su verdadero color y su verdadera piel".

Para Guillermo Valencia, el candidato a la reelección Alfonso Martínez está desesperado y busca en el PRI apoyo de los inconformes al sentirse derrotado en sus aspiraciones por la reelección.

