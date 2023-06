Adriana Hernández, lista para encabezar la candidatura a la senaduría

Estoy lista, no es tanto que busque, yo siempre he tenido la cultura del trabajo. Tengo años trabajando no solamente en mi región, porque he sido diputada en la región de Zamora-La Piedad, tengo años trabajando en el estado, construyendo en diferentes ámbitos, por supuesto que estoy preparada, estoy lista si al final se decidiera que yo soy la candidata, pero sobre todo estoy lista para sumar con quien pueda ser", dijo en entrevista.