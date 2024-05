Administración de René Valencia trabajará de la mano de investigadores morelianos

El abanderado priista insistió también que, una vez obtenido el triunfo en las urnas el próximo 2 de junio, en Morelia no habrá más cobros excesivos a los ciudadanos por el servicio de grúas, “esos cobros se acabaron, no va a haber negocios de grúas aquí en Morelia, ya sea por la Policía de Morelia o por la Guardia Civil, porque para eso el municipio cuenta con grúas y vamos a apoyar, y saben qué, lo mejor, ya no se van a ocupar porque a los delincuentes se les acabaron sus vacaciones, porque aquí ya llegó René Valencia y llegó con su equipo de trabajo y vamos a poner orden en un municipio que es un desorden”, aseguró.

En su oportunidad, Ana Brasilia Espino Sandoval, candidata a síndica municipal, se refirió al trabajo que se realizará en Morelia, en el marco de la alerta de violencia de género que tiene el municipio para hacer efectivas las medidas fijadas desde la Comisión Nacional de Violencia Contra las Mujeres, Conavim, y hacer de la capital michoacana, una de las ciudades más seguras para las mujeres.