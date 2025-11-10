Adecuada, la valoración de cada 15 días del Plan Michoacán: PRD

El líder estatal del sol azteca opinó que la frecuencia de supervisión debe mantenerse constante para fiscalizar el avance de las acciones en las zonas más afectadas por la crisis de seguridad y la deficiente infraestructura que aqueja a la entidad. En este sentido, Ocampo Córdova avaló el periodo de 15 días que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerarlo adecuado.

“Yo creo que es correcto que por lo menos cada 15 días se esté haciendo una evaluación respecto a los resultados que va teniendo. Si es en materia de seguridad, bueno, si ya se redujo el fuego de botas, si ya dejó de haber extorsión, si es en la infraestructura, pues cómo van las obras. Y sí tiene que haber una evaluación, y me parece que cada 15 días es apropiado”, señaló.

Esta exigencia de seguimiento puntual se alinea con la postura del PRD michoacano, que, si bien celebra la atención del gobierno federal a la situación de Michoacán con este plan, reprocha la tardanza en su implementación y exige que no se convierta en un “plan de papel”.

El principal llamado del dirigente perredista es que la estrategia priorice la vida y el bienestar de las personas afectadas. Recordó que no basta con anunciar grandes obras, por más necesarias que sean:

“Tú puedes pensar: qué bueno, qué chingón que vamos a hacer un hospital en Zitácuaro, pero si tú no pones al centro del Plan Michoacán a las víctimas, no funcionará. ¿Quiénes son las víctimas? Todos nosotros: al que le quitan su carro, al que le cobran una cuota, al que están extorsionando, al que le secuestran a un familiar, al que levantan a un amigo. Las víctimas deben ser el centro del Plan Michoacán”, subrayó.

Finalmente, Ocampo Córdova destacó que el PRD acompañará los esfuerzos que contribuyan a la reconstrucción del tejido social, siempre que haya transparencia, inclusión de todos los municipios y cronogramas verificables.

RYE-