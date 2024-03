Acusa Memo Valencia a dirigencias nacionales del PRD y PAN de rompimiento de alianza con el PRI

Memo Valencia agregó que, a diferencia de los otros líderes nacionales, el líder de su partido sí respetó los acuerdos de la dirigencia estatal y, finalmente, descartó cualquier eventual declinación en favor del edil moreliano, tras asegurar que teniendo a su hermano René Valencia como candidato la elección se irá a tercios y el PRI podría fortalecerse con el voto útil de Morena.

"Si ya se tomó una decisión, si ya logramos convencer a alguien como René, que es tan valioso para que entre al quite y de la cara por todos, no lo vamos a parar y no va a declinar [...] vamos a apostarle el todo por el todo, que esta elección se vaya a tercios y en los tercios le vamos a ganar a Morena porque el voto útil de Morena se va a venir con el PRI", dijo.

rmr