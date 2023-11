"Acuerdos entre PAN, PRI y PRD se irán dando", confía Daniela de los Santos

Si bien reconoció la competitividad de los tres institutos políticos para las elecciones del 2024, recordó que el principal objetivo del Frente a nivel nacional y local es ganar la Presidencia de México.

Por último, y a pregunta expresa, Daniela de los Santos se dijo lista para competir en las elecciones del siguiente año, sin definir aún el espacio público que buscará, sin embargo, mencionó el Senado y la Presidencia de Morelia como posibles espacios de su interés.

"No me descarto para nada, está el Senado, el municipio, no me descarto, finalmente yo sigo haciendo mi trabajo es lo que más te abre las puertas y estoy lista para lo que se venga, sola o en alianza", agregó.

rmr