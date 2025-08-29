Acoso y hostigamiento sexual en sector público, también es corrupción: TAAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) colabora con la Contraloría Interna del Congreso del Estado, en trabajos dedicados a prevenir, atender y sancionar el acoso y al hostigamiento sexual al interior del Poder Legislativo.

Ello, a través de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TAAM, la magistrada Swany Peña Reyes, quien participó en las Mesas de Trabajo: “Atención integral a víctimas: mecanismos de protección y acompañamiento”, en días recientes.

“Comprometidas con la justicia de género, nos incorporamos como Tribunal en la revisión del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual al interior del Congreso del Estado”, comentó la magistrada, tras una de las sesiones de trabajo.