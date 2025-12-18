Acompaña Vicente Gómez gestiones de grupos sociales organizados del Distrito XIX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de acuerdos y la generación de rutas de atención a las problemáticas de grupos organizados ha sido una línea de acción que ha sido cumplida por el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) realiza gestiones permanentes y mantiene comunicación constante con la ciudadanía y los grupos organizados de la sociedad civil. Detalló que en días pasados se sostuvo un encuentro con cañeros de la región, el cual fue atendido por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.
Precisó que el objetivo del encuentro fue revisar el tema de un subsidio para el pago de los servicios del seguro social para los cañeros y sus familias. Detalló que se trata de un sector de familias humildes que anteriormente recibían un subsidio para el pago de la prestación y, desde hace dos años, se ha dejado de recibir el apoyo, lo cual disminuye sus ingresos.
Agradeció la buena disposición del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, así como de sus funcionarios y del personal de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender dicha petición, a la cual dará seguimiento.
Asimismo, en días pasados, acompañó a los integrantes de los sitios de taxis “Juárez”, “Villegas” y “Príncipe” del municipio de Tacámbaro en la reunión que sostuvieron con la directora del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma.
En el encuentro se trazaron rutas de atención para la operatividad de las rutas de taxi en el municipio de Tacámbaro y para estar en condiciones de prestar un servicio eficiente y de calidad. Vicente Gómez precisó que se encuentra al tanto de las necesidades del sector transportista y confió en que, conforme a los ordenamientos, se realice el ordenamiento, la regularización y la modernización del parque vehicular, así como generar las mejores condiciones para el desempeño de su labor.
Finalmente, el diputado local informó que participó en los trabajos de la mesa de negociación con trabajadores del sector salud que, en días pasados, se manifestaron. Indicó que dicha reunión estuvo encabezada por el secretario de Salud en Michoacán, Dr. Elías Ibarra Torres, así como por Axayácatl Marín, coordinador federal del IMSS Bienestar en Michoacán, además de legisladoras y legisladores, quienes escucharon y construyeron una ruta de atención a los planteamientos y necesidades.
Vicente Gómez Núñez refrendó su compromiso de ser un diputado cercano al pueblo, escuchar sus necesidades y encabezar gestiones con la finalidad de ser un representante de la ciudadanía del Distrito XIX.
RYE-