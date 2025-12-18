Acompaña Vicente Gómez gestiones de grupos sociales organizados del Distrito XIX

Precisó que el objetivo del encuentro fue revisar el tema de un subsidio para el pago de los servicios del seguro social para los cañeros y sus familias. Detalló que se trata de un sector de familias humildes que anteriormente recibían un subsidio para el pago de la prestación y, desde hace dos años, se ha dejado de recibir el apoyo, lo cual disminuye sus ingresos.

Agradeció la buena disposición del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, así como de sus funcionarios y del personal de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender dicha petición, a la cual dará seguimiento.

Asimismo, en días pasados, acompañó a los integrantes de los sitios de taxis “Juárez”, “Villegas” y “Príncipe” del municipio de Tacámbaro en la reunión que sostuvieron con la directora del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma.