Acción Nacional solicitará blindaje de casillas en Michoacán, adelanta Marko Cortés

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, adelantó que en varias zonas de Michoacán se estará solicitando el blindaje de las casillas para la jornada electoral del 2 de junio, esto hará advertir el riesgo de seguridad durante los comicios.

En entrevista el líder panista refirió entre algunas zonas para esta acción la Costa en Lázaro Cárdenas, y la región de Tierra Caliente, no obstante, desde el PAN se realizará una lista de distritos en riesgo que será entregada al Instituto Nacional Electoral (INE).

"En Michoacán en las dos tierras calientes en donde sin duda pediremos que blinden las casillas en Apatzingán, Mújica, Lázaro Cárdenas, y este es un análisis que vamos a hacer a partir de un acuerdo que hicimos con el INE, les mandaremos cuáles son las secciones electorales que nosotros vemos con mayor riesgo".

Para el panista, lo idóneo en todo el país es garantizar la certeza de los resultados electorales con una gran votación, antes que la nulidad de la jornada por temas de inseguridad.

En este sentido recordó el antecedente en Michoacán durante el 2021, cuando quedó acreditada la injerencia de grupos criminales en la elección de gobernador.

Cortés Mendoza aseguró, en la inseguridad en las elecciones no se limita a Michoacán y a un sólo partido:

"Es de todos los partidos, no sólo del PAN, no sólo de la coalición, también de los partidos del oficialismo, porque aquí el problema es que el crimen quiere imponer a sus favoritos y no lo podemos permitir (...) Tiene que haber un golpe en la mesa por parte del gobierno federal; mientras los criminales vean que viven en impunidad y que el gobierno federal les da abrazos, simplemente no va a pasar nada".

