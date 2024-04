Acceso a la vivienda, un pendiente con los jóvenes que se trabajará desde el Senado: Jersahín Cástulo

Irimbo, Michoacán (MiMorelia.com).- El acceso a la vivienda es un pendiente que se tiene con las y los jóvenes y con miles de familias de Michoacán y de México, aseguró Jersahín Cástulo Castillo, candidato suplente de Beto Lucatero candidato a Senador de Michoacán por la alianza Fuerza y Corazón por México de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) .

Durante un encuentro con habitantes de Irimbo que pertenecen a la Unidad Democrática Revolucionaria, la vivienda y el agua fueron dos temas que se trataron y que son de los que más aquejan a la población de Michoacán.

“Es difícil que los jóvenes encontremos una casa, y eso no sólo lo viven en Irimbo, lo vivimos en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, en Michoacán y en todo el país. La vivienda está cada vez más alta, yo sigo viviendo con mis papás porque no me alcanza para comprar una casa, es ese el mismo sentir y necesidad de jóvenes y de millones de familias en México”, lamentó Jersahín Cástulo.