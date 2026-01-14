Política

"Absurdo creerle a un líder criminal", responde Morena al video del "Botox"

Jesús Mora González desestimó los mensajes del presunto líder de Los Blancos de Troya dirigidos a Sheinbaum y García Harfuch
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el dirigente en Michoacán de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora González, es "absurdo" creer en los mensajes que envíe un líder de la delincuencia organizada como César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Botox".

En rueda de prensa, el morenista fue cuestionado sobre los recientes videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, en los cuales el presunto líder de Los Blancos de Troya reapareció con un mensaje dirigido específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En dicho material audiovisual, El Botox exige la intervención del gobierno federal para que su hija y esposa sean liberadas, luego de ser vinculadas con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, así como la regulación del precio de los limones en la región de Michoacán y las acusaciones directas del homicidio de Bravo.

Al respecto, Jesús Mora calificó de "absurdo" creer en la palabra de un presunto delincuente.

"Sería muy absurdo creerle a lo que, a través de un video, señala un líder criminal; entonces, para nosotros no tiene ninguna relevancia lo que ha aparecido en esos videos de ese líder criminal".
