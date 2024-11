A tener abiertas todas las ventanillas y dar acompañamiento a la ciudadanía, invitó la diputada Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, invitó a los diputados locales a abrir todas las ventanillas a la ciudadanía y brindar acompañamiento a la ciudadanía en sus temas de interés.

A propósito de la instalación del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, a cargo de la diputada Brissa Arroyo Martínez, pronunció que se debe confiar en la palabra de quienes llegan al Palacio Legislativo a pedir acompañamiento para realizar algún trámite: “No hay que cerrar ninguna ventanilla, es odioso que digan aquí no es, vaya a otro lado; eso es odioso en cualquier dependencia y en cualquier instancia, porque todos quienes ejercemos recursos públicos, debemos estar al servicio de la gente y no decir aquí no es”.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena confió en que la 76 Legislatura conforme un equipo que garantice el compromiso con quienes más lo necesitan, que otorgue atención recurrente en los temas que tienen que ver con la salud, con las mujeres con cáncer, con la atención a las víctimas indirectas de feminicidio, con las víctimas de algún delito y “con todos los que parecen, a lo mejor, que no son importantes para la mayoría de nosotras y nosotros, pero que pueden hacer la diferencia en la vida de una familia, de una mujer, de un niño o niña que requiere atención, traslado y/o por lo menos orientación”.

Insistió Alanís Sámano en que los legisladores michoacanos deben ser empáticas y empáticos con las necesidades primordiales de la ciudadanía.