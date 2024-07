A mediados de agosto PVEM analizará coordinación de nueva bancada en Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada electa por representación proporcional, Sandra Arreola Ruíz, informó que, será a partir del 10 de agosto cuando ella, sus cinco próximos compañeros en el Congreso de Michoacán y la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se reúnan para analizar y definir tanto la coordinación de la bancada, como la agenda legislativa para la 76 legislatura.

En entrevista la diputada electa refirió que, por el momento las reuniones con la fracción han sido únicamente para abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, reuniones que se han generado en conjunto con las y los próximos legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT).

Sandra Arreola reconoció interés en coordinar la facción parlamentaria del PVEM, no obstante recordó que, en el partido se permite que la dirigencia haga la elección del coordinador o coordinadora.

"Es un tema que lo ve directamente a Ernesto -Núñez Aguilar- y se va a definir que nos reunamos; no dudo que ya haya alguien que haya levantado la mano, a todos nos gustaría, sí me gustaría y si me tocara lo haría con mucho gusto (...) Yo creo que pasando el 10 de agosto nos vamos a reunir para configurar todo".

Para dicha elección la diputada electa recordó que, en el Partido Verde no existen corrientes ni grupos, como se da en otros institutos políticos, de ahí que la decisión pueda ser más fácil y sin mayores discusiones, auguró.

Arreola Ruíz reconoció las capacidades y trayectoria del resto de sus compañeros de bancada, por ello confió en el perfil que la dirigencia elija para la coordinación parlamentaria.

"A quien se designe yo en personal no tenía problema, los cinco compañeros que voy a tener son muy capaces y muy preparados, yo tengo 9 años trabajando en el congreso y todos somos muy preparados. Yo no dudo de la capacidad de ninguno de los que estamos pudiéramos estar en la coordinación".

Suena Alfredo Anaya para coordinar a la bancada del PVEM

La información que ha trascendido es que la definición de la coordinación de la bancada -que será la segunda más grande de la 76 legislatura con seis integrantes- ya está dada y será el exfuncionario estatal, Alfredo Anaya Orozco.

Anaya Orozco fue titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Michoacán (Sedeco) de octubre del 2021, que inició la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, hasta su separación en junio del 2022.