A dos meses del asesinato de Hipólito Mora, Memo Valencia exige justicia

“Ese es el Michoacán que estamos viviendo no el de las cifras o los números, no el de las estrategias redobladas de seguridad, hace unos meses se los decía, la estrategia de seguridad en Michoacán está tan redoblada que ya no podemos pensar que pueda tener más dobleces algo, así está la situación, lamento mucho lo que pase”

mencionó