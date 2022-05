Aún impune, atentado contra camioneta de Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año de haber recibido 36 disparos la camioneta que utilizaba para trasladarse durante su campaña a la presidencia municipal de Morelia, el ahora dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes cuestionó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el por qué aún sigue impune su caso, consideró que "dedican más en temas políticos que en ofrecer justicia" a los michoacanos.

Dijo que solo detuvieron a dos personas que se dedicaron a seguirlo para dar información a los agresores, mientras que los delincuentes que accionaron las armas cuentan con orden de aprensión, pero no han sido detenidos a pesar de que su movimiento Revolución Social ha proporcionado información de su paradero.

Indicó que van a valorar si exigirán la remoción del fiscal Adrián López Solís, pero de hacerlo será en su calidad de ciudadano, ya que no utilizará su etiqueta de dirigente para que se inicié algún procedimiento.

Señaló que al exigir justicia se vuelve la voz de muchos michoacanos que no son escuchados, ya que 8 de cada 10 delitos no son denunciados porque la ciudadanía no confía en que se cumpla la justicia.

Recordó que dos personas salieron lesionadas que en este momento ya se encuentran recuperadas físicamente, pero aún quedaron con daños psicológicos; en su caso al cambiarse de camioneta para acudir a una invitación para ver una pelea de box no sufrió ningún daño.

Precisó que aún sigue recibiendo amenazas atribuidas al trabajo que hacen en Revolución Social pero ya aprendió a vivir con ello.

EA