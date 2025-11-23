Vuelcan combi y auto tras chocar en periférico de Morelia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un aparatoso accidente vehicular cerca del distribuidor de salida a Mil Cumbres, justo frente a las agencias automotrices ubicadas en Periférico, en esta ciudad capital.

El hecho involucró a un automóvil compacto de color rojo y una combi de la ruta Gris; ambas unidades terminaron volcadas sobre la carpeta asfáltica. Hasta el momento se desconoce si hubo lesionados de gravedad.