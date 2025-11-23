Vuelcan combi y auto tras chocar en periférico de Morelia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un aparatoso accidente vehicular cerca del distribuidor de salida a Mil Cumbres, justo frente a las agencias automotrices ubicadas en Periférico, en esta ciudad capital.
El hecho involucró a un automóvil compacto de color rojo y una combi de la ruta Gris; ambas unidades terminaron volcadas sobre la carpeta asfáltica. Hasta el momento se desconoce si hubo lesionados de gravedad.
Al sitio arribaron elementos de Tránsito y paramédicos, quienes resguardaron la zona para evitar más riesgos. El flujo vehicular fue restringido parcialmente mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas.
Las causas del percance no han sido determinadas oficialmente. Autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, especialmente durante la noche.
