Nota Roja

Vuelca tráiler maderero en la Zitácuaro-Morelia

Vuelca tráiler maderero en la Zitácuaro-Morelia
RED113
RED113
Publicado

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler que transportaba rollos de madera volcó mientras circulaba sobre la carretera Zitácuaro-Morelia. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas, informaron autoridades policiales y de rescate.

Te puede interesar:
Michoacán: hallan al menos 4 cuerpos desmembrados en costales cerca de plaza comercial de Cuitzeo
Vuelca tráiler maderero en la Zitácuaro-Morelia

El aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este jueves, a la altura de las denominadas Curvas del Gato, en el municipio de Zitácuaro. Algunos automovilistas reportaron el hecho, por lo que al sitio acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil.

RED113

Trascendió que el chofer de la unidad resultó ileso y refirió a los policías que dos neumáticos del tractocamión se reventaron, lo que provocó el percance. Al final, unos oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la pesada unidad.

RYE-

Accidente
tráiler
Choque

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com