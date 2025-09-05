Vuelca tráiler en tramo de autopista Huaniqueo-Cuitzeo

Huaniqueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler volcó sobre la autopista México-Guadalajara y quedó atravesado sobre los carriles con dirección a Zinapécuaro, percance que únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 271+800, en el tramo carretero Huaniqueo-Cuitzeo, en las inmediaciones de la población de Tendeparacua, municipio de Huaniqueo.