Vuelca tráiler en tramo de autopista Huaniqueo-Cuitzeo

Huaniqueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler volcó sobre la autopista México-Guadalajara y quedó atravesado sobre los carriles con dirección a Zinapécuaro, percance que únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales.
El accidente se registró durante la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 271+800, en el tramo carretero Huaniqueo-Cuitzeo, en las inmediaciones de la población de Tendeparacua, municipio de Huaniqueo.
En el sitio se presentaron patrulleros de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de abanderar el incidente y realizaron el peritaje correspondiente, además pidieron el apoyo de una grúa para retirar el pesado tractocamión y despejar la vialidad.
RYE