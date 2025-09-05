Vuelca tráiler en la "Curva del Diablo", carretera Uruapan-Paracho

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuantiosos daños daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler sobre la carretera Uruapan-Paracho, en el lugar conocido como la "Curva del Diablo".

Trascendió que la mañana de este viernes, automovilistas reportaron el aparatoso accidente, por lo que al sitio acudieron paramédicos locales y elementos de diversas corporaciones policiacas.

Afortunadamente a decir de fuentes de rescate, el conductor sufrió sólo algunas lesiones menores que no ameritaron traslado a un hospital.