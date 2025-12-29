Vuelca tráiler en el tramo Pátzcuaro-Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre la carretera Pátzcuaro-Quiroga, a la altura de la comunidad de Tzurumútaro, lo que ha provocado el cierre de al menos un carril de circulación.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán a través de sus redes sociales, la circulación en dicha vía se encuentra afectada, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas.