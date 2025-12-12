Vuelca taxi en la carretera Morelia–Pátzcuaro; hay dos lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La volcadura de un taxi se registró sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro y dejó como saldo dos personas lesionadas, informaron fuentes de rescate.

El percance ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911.

Minutos después, arribaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes auxiliaron a los tripulantes, mismos que no presentaron heridas de gravedad.

Se observó que la unidad de alquiler siniestrada pertenece al sitio de taxis "Walmart La Huerta" y quedó completamente inservible. Oficiales realizaron el peritaje correspondiente y, finalmente, una grúa retiró el vehículo afectado.