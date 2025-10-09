Vuelca remolque de tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un remolque de tráiler, con todo y contenedor, volcó sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, dentro del municipio de Copándaro de Galeana, informaron fuentes allegadas al tema, las cuales indicaron que no hubo heridos.

El percance se registró durante la mañana de este jueves aproximadamente en el kilómetro 14 de la citada vialidad.