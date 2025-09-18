Vuelca pipa vacía en la autopista Uruapan–Nueva Italia; hay paso alterno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La volcadura de una pipa vacía registrada la tarde de este jueves en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el kilómetro 99+800 del tramo Uruapan–Nueva Italia, provocó afectaciones en la circulación vehicular, informaron autoridades del Centro SICT Michoacán.
El incidente generó el establecimiento de paso alterno, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal en el sitio.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni derrames de combustible, ya que la unidad siniestrada estaba vacía al momento del accidente.
⚠️ “Mantenga la calma, atienda las indicaciones viales, respete los límites de velocidad y maneje con precaución”, exhortó la dependencia federal en redes sociales.
