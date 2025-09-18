Vuelca pipa vacía en la autopista Uruapan–Nueva Italia; hay paso alterno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La volcadura de una pipa vacía registrada la tarde de este jueves en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el kilómetro 99+800 del tramo Uruapan–Nueva Italia, provocó afectaciones en la circulación vehicular, informaron autoridades del Centro SICT Michoacán.

El incidente generó el establecimiento de paso alterno, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal en el sitio.