Vuelca pipa en la Morelia-Toluca, a la altura de Mil Cumbres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión pipa volcó sobre la carretera Morelia-Toluca, también conocida como el camino a Mil Cumbres, dentro del municipio de Charo, en los límites con la capital michoacana, informaron fuentes allegadas al tema.

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves, a la altura de la colonia Mirador del Valle de Mil Cumbres, cerca del Centro de Adiestramiento Regional Militar (CAR) XII.

Algunos automovilistas reportaron el incidente al número de emergencias y solicitaron ayuda. Al sitio acudieron elementos de Bomberos Morelia y paramédicos, quienes se encargaron de las labores correspondientes.

Finalmente, oficiales realizaron el peritaje y solicitaron una grúa para retirar el pesado vehículo de la carpeta asfáltica.

SHA