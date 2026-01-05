Vuelca pipa de gas en la Siglo XXI; no se reportan víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este lunes, una camión-pipa, de doble remolque cargado con Gas L.P., volcó al transitar por la autopista Siglo XXI, sin que se reportaran víctimas mortales, ni derrames.

De acuerdo con las autoridades, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 176, del tramo Cuatro Caminos-Las Cañas, donde la pesada unidad terminó volcada sobre su costado derecho, obstruyendo parcialmente la circulación.