Vuelca pipa con chapopote y cae 30 metros en barranco de Villamar, Michoacán

CORTESÍA
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorlia.com).- Una pipa que transportaba chapopote volcó esta mañana de jueves en el tramo carretero La Parotita–Villamadero, a la altura de El Cargadero, en el municipio de Villamar. El vehículo cayó aproximadamente 30 metros en un barranco.

La información fue dada a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que indicó que acudieron en apoyo a corporaciones de emergencia locales tras el percance.

CORTESÍA

En el lugar del incidente se encuentran elementos de la Guardia Civil, Tránsito Estatal y la Unidad de Protección Civil de Villamadero, quienes trabajan en conjunto para atender la emergencia.

Las autoridades mantienen labores de supervisión y coordinación interinstitucional con el fin de controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

CORTESÍA

Hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas ni el estado del conductor de la unidad.

rmr

Volcadura
Accidente
Villamar

