Vuelca pipa con chapopote y cae 30 metros en barranco de Villamar, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorlia.com).- Una pipa que transportaba chapopote volcó esta mañana de jueves en el tramo carretero La Parotita–Villamadero, a la altura de El Cargadero, en el municipio de Villamar. El vehículo cayó aproximadamente 30 metros en un barranco.

La información fue dada a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que indicó que acudieron en apoyo a corporaciones de emergencia locales tras el percance.