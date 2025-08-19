Vuelca camioneta en cuneta de la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana se registró un accidente en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 33+000, sin que hasta el momento haya reporte de víctimas o heridos de gravedad.

De acuerdo con información del Centro SICT Michoacán, el percance ocurrió cuando un vehículo salió del camino y terminó en la cuneta central.