Vuelca camioneta en cuneta de la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana se registró un accidente en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 33+000, sin que hasta el momento haya reporte de víctimas o heridos de gravedad.
De acuerdo con información del Centro SICT Michoacán, el percance ocurrió cuando un vehículo salió del camino y terminó en la cuneta central.
El incidente provocó afectaciones a la circulación, principalmente en el carril de baja velocidad, por lo que autoridades recomiendan a las y los automovilistas manejar con precaución.
Al sitio acudió personal de emergencias para realizar labores de auxilio y retiro del vehículo, mientras que la vialidad permanece abierta con paso lento.
rmr