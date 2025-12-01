Vuelca camión tras choque en la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos vehículos, uno de los cuales volcó, se registró durante la mañana de este lunes sobre la carretera Morelia–Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con autoridades policiales, el aparatoso percance ocurrió aproximadamente en el kilómetro 22, en las cercanías de la población de El Carrizal, así como en las inmediaciones de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex.