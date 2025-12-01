Vuelca camión tras choque en la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos vehículos, uno de los cuales volcó, se registró durante la mañana de este lunes sobre la carretera Morelia–Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro.
De acuerdo con autoridades policiales, el aparatoso percance ocurrió aproximadamente en el kilómetro 22, en las cercanías de la población de El Carrizal, así como en las inmediaciones de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex.
Se apreció que las unidades involucradas en el incidente son un automóvil blanco y un camión de carga, este último terminó volcado. La situación fue reportada al número de emergencias; después acudieron rescatistas, quienes atendieron a los ocupantes de los vehículos siniestrados.
Asimismo, oficiales de la Guardia Nacional (GN) se encargaron de abanderar el incidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró los automotores perjudicados, pues en la zona se había generado una considerable carga vehicular.
rmr