Vuelca camioneta en carretera Morelia–Pátzcuaro; una persona fue atendida en el lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una volcadura registrada en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la antigua vía hacia Pátzcuaro, en la localidad de Uruapilla, movilizó esta mañana a los cuerpos de emergencia de Protección Civil Michoacán.

De acuerdo con el reporte oficial compartido en redes sociales, el accidente dejó como saldo una persona valorada médicamente en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario. La unidad involucrada fue un vehículo de carga pesada, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en la zona.