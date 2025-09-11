Vuelca camión con limones en la Morelia-Pátzcuaro; hay dos lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este jueves volcó un tractocamión cargado con arpillas de limones sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia. Posteriormente, una camioneta Nissan NP300 se impactó contra la parte trasera de la unidad siniestrada, lo que dejó como saldo dos hombres con lesiones leves y daños materiales.

De acuerdo con reportes policiales y de Protección Civil, en el sitio hubo derrame de diésel y parte del cargamento quedó regado sobre el asfalto. Automovilistas que pasaban por la zona reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) brindaron atención a los lesionados y apoyaron en las labores de abanderamiento para evitar más accidentes.

Finalmente, agentes de la Guardia Nacional (GN) se hicieron cargo del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar las unidades afectadas.

SHA