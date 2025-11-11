Vuelca auto en libramiento de Morelia; reportan dos heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo volcó esta tarde en periférico, a la altura de la obra del nuevo puente del mercado abastos. De manera preliminar, se reportan al menos dos personas lesionadas.
El accidente ocurrió en el carril de incorporación al puente, donde por causas aún no precisadas, la unidad terminó sobre su costado. Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica a los heridos y controlar la circulación vehicular.
Testigos indican que el percance generó tráfico lento en ambos sentidos del periférico. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar rutas alternas mientras las autoridades realizan las labores correspondientes.
Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de los lesionados ni si hubo necesidad de traslado hospitalario. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se llevan a cabo las investigaciones.
rmr