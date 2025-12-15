Vuelca auto en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un accidente vehicular sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad La Estancia. De acuerdo con Protección Civil Michoacán, el incidente no dejó personas lesionadas que requirieran traslado médico.

El reporte fue atendido por personal de dicha dependencia, quienes acudieron de inmediato a la zona para realizar labores de auxilio y verificación.