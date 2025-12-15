Vuelca auto en la Morelia-Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un accidente vehicular sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad La Estancia. De acuerdo con Protección Civil Michoacán, el incidente no dejó personas lesionadas que requirieran traslado médico.
El reporte fue atendido por personal de dicha dependencia, quienes acudieron de inmediato a la zona para realizar labores de auxilio y verificación.
Como parte del comunicado, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de incidentes, entre ellas reducir la velocidad, respetar los límites establecidos, mantener la distancia entre vehículos y evitar el uso del celular al conducir.
Finalmente, se reiteró que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911.
