Volcadura en libramiento deja cuatro heridos esta madrugada, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este martes, elementos de Protección Civil Estatal acudieron al reporte de un accidente vehicular ocurrido sobre el Libramiento Sur, a la altura de la avenida del Vivero, en la colonia El Vivero, al sur de Morelia.

Según el informe difundido por la corporación en sus redes sociales, el incidente involucró la volcadura de dos vehículos. Personal de la Cruz Roja Mexicana brindó atención prehospitalaria a cuatro personas en el lugar de los hechos, quienes no requirieron traslado hospitalario.