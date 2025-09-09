Volcadura en La Huerta genera caos vial en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes se registró un choque con volcadura vehicular sobre la Calzada La Huerta, en la salida a Pátzcuaro, hecho que dejó daños materiales y complicó el tráfico en la zona, informaron fuentes cercanas al caso.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Arboleda de la Huerta, en inmediaciones de Xangari, cuando un vehículo se impactó contra el muro de contención central y posteriormente volcó en el carril de salida de Morelia hacia Pátzcuaro.

Al sitio acudieron agentes de la Guardia Nacional (GN), quienes realizaron labores de abanderamiento para evitar más incidentes, efectuaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el coche siniestrado. El percance provocó afectaciones en el flujo vehicular sobre la concurrida vialidad.

agm