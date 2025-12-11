Volcadura en curva de la Técnica 65 deja un muerto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre falleció durante una volcadura automovilística ocurrida en el Periférico Paseo de la República, en la zona norte de Morelia, informaron fuentes de rescate y policiales.

El accidente sucedió la madrugada de este jueves, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial de la Salida a Salamanca, a la altura de la Curva de la Técnica 65 y la colonia Lomas de Santiaguito.

El vehículo involucrado, de color negro, terminó completamente destrozado. Algunos ciudadanos que pasaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre que no ha sido identificado. Vestía sudadera, pantalón y calzado, todo de color negro.

Los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

SHA