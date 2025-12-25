Volcadura de camioneta en Tangancícuaro deja 11 lesionados entre ellos una embarazada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves 25 de diciembre, un aparatoso accidente vehicular dejó al menos 11 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada y cuatro menores de edad, sobre la carretera Tangancícuaro–Patamban, a la altura de la curva conocida como El Huicillo.

De acuerdo con el reporte de RED113, el incidente ocurrió cuando una camioneta tipo pick-up GMC Sierra, color gris, volcó y salió de la cinta asfáltica, terminando su trayecto al impactarse contra la barda de un inmueble cercano. La unidad quedó severamente dañada.

Entre los 11 ocupantes de la camioneta, cuatro personas presentan lesiones graves, incluidas dos mujeres, una de ellas en estado de gestación, y dos menores de edad. Los siete pasajeros restantes sufrieron heridas leves, aunque también entre ellos se reportan otros dos menores.

Paramédicos de Protección Civil del municipio de Chilchota acudieron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Las autoridades han exhortado a la población a extremar precauciones al conducir, especialmente durante las vacaciones decembrinas, cuando el flujo vehicular aumenta y los accidentes son más frecuentes.

Además, se hizo un llamado a evitar el uso de pirotecnia, debido a que ya se han registrado casos de personas lesionadas por esta causa durante la madrugada del mismo día.

