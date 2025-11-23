Volcadura de camioneta en la Siglo XXI deja un muerto y 4 heridos graves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto y cuatro lesionados, así como cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta sobre la autopista Siglo XXI.
El aparatoso accidente ocurrió la madrugada de este domingo y tuvo lugar en el kilometro 266, del tramo Las Cañas – Feliciano, donde una camioneta Ford Ranger de color rojo, con placas NT-88-78C, terminó destrozada tras volcar.
En un primer momento paramédicos de Ambulancias AMBUMED, mismos que en sitio confirmaron el deceso de Guadalupe F., además valoraron a los lesionados, José G., de 27 años de edad, Armando M., de 18 años, Isidro B., de 36 años de edad y Uriel B., de 22 años, todos ellos vecinos de Guerrero.
Los socorristas trasladaron a los sobrevivientes a la Clínica Morelia, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo su estado de salud reportado como delicado.
Agentes de la Guardia Nacional resguardaron el sitio el incidente y más tarde expertos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al lugar para realizar las correspondientes diligencias.
BCT