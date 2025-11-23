Volcadura de camioneta en la Siglo XXI deja un muerto y 4 heridos graves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto y cuatro lesionados, así como cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta sobre la autopista Siglo XXI.

El aparatoso accidente ocurrió la madrugada de este domingo y tuvo lugar en el kilometro 266, del tramo Las Cañas – Feliciano, donde una camioneta Ford Ranger de color rojo, con placas NT-88-78C, terminó destrozada tras volcar.