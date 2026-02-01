Nota Roja

Volcadura de auto al poniente de Morelia deja a adulto mayor herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de la tercera edad quedó herido tras la volcadura de su automóvil en la zona poniente de Morelia. La unidad del susodicho se salió del camino y terminó siniestrada en un lote baldío, informaron fuentes policiales.

El percance se registró la tarde de este domingo sobre la avenida Impario Tarasco, entre las colonias Ciudad Jardín y San Isidro Itzícuaro. Unos vecinos respotaron la situación al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron unos paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron al Hospital Civil para su adecuada atención médica. La identidad de paciente no fue expuesta.

Asimismo, unos patrulleros municipales se encargaron del peritaje correspondiente y pidieron una grúa para retirar el coche perjudicado, el cual es de la marca Chevrolet Chevy, color blanco.

