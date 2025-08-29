Vinculan a proceso a presunto homicida en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Jonatan Alejandro “N”, por su posible responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio de una pareja, hechos ocurridos en la colonia Carlos Rivas Larrauri, en Morelia.

El pasado 6 de mayo, Gil Armando B. y María Vanessa M. se encontraban en la calle Mariana Estrada, cuando un hombre llegó y realizó una llamada telefónica. Momentos después, arribó Jonatan Alejandro “N”, quien portaba un arma de fuego calibre .380, misma que accionó contra las víctimas.

En el lugar, Gil Armando B. perdió la vida, mientras que María Vanessa M. resultó con heridas graves, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Estos hechos fueron investigados por la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, que logró establecer la posible participación de Jonatan Alejandro “N”, contra quien se giró una orden de aprehensión que ya fue cumplimentada.

En audiencia, y tras analizar los datos de prueba presentados, el Juez de Control lo vinculó a proceso, le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

