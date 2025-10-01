Vinculan a proceso a dos acusados de robo a una joyería, en Huetamo

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Evik Joney “N” y Ramón Alberto “N”, por su posible relación en el delito de robo calificado grave, cometido en una joyería.

De acuerdo con los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, el pasado 26 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, la víctima se encontraba en su negocio de joyería, ubicado en el Centro de Huetamo, cuando los investigados ingresaron al local con el pretexto de adquirir una cadena de oro.

Momentos después, uno de los imputados sacó un arma de fuego y exigió a la empleada colocar en una bolsa de color negro las cadenas que se encontraban en exhibición. Ante la amenaza, la mujer entregó 19 cadenas de oro de distintos quilatajes, mientras que los presuntos responsables también se apoderaron de un teléfono celular, para enseguida huir del lugar.

De los hechos fueron advertidos a elementos de la Policía Municipal de Huetamo, quienes detuvieron a Evik Joney “N” y Ramón Alberto “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En audiencia, la Fiscalía expuso los datos de prueba ante el Juez de Control, quien resolvió su vinculación a proceso, fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

