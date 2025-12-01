VIDEO: Voraz incendio se registra en almacén de chatarra, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un voraz incendio registrado en un almacén de chatarra del fraccionamiento Lomas del Valle Sur, en Uruapan, movilizó a elementos policiacos y cuerpos de Bomberos de distintas corporaciones; no se reportaron víctimas.
Minutos antes del mediodía, las autoridades fueron alertadas por una enorme columna de humo negro que emanaba del negocio, ubicado sobre la lateral de la Calzada Benito Juárez, frente al Poder Judicial de la Federación y cerca de la Central Camionera. La columna era visible desde varios puntos de la ciudad.
Al lugar acudieron de inmediato Bomberos de Protección Civil Municipal, voluntarios y elementos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, quienes trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas, que también provocaron daños en una bodega aledaña.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Las autoridades de Protección Civil iniciaron una investigación y confirmaron que no hubo personas lesionadas.
RYE-