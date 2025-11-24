VIDEO: Un Uber invade ciclovía, choca y abandona a su pasajero en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor de Uber Moto fue señalado por provocar un accidente de tránsito en la colonia Manantiales, luego de circular de forma indebida por una ciclovía sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente. Tras el impacto con otro vehículo, el motociclista huyó del lugar, dejando atrás a su propio pasajero lesionado.

El incidente, reportado por la plataforma ciudadana Revolución Social, ocurrió el 21 de noviembre y ha generado indignación en redes sociales.

De acuerdo a testimonio, el conductor —identificado como Francisco— se incorporó a la ciclovía de manera irregular, lo que derivó en el choque. Al momento del percance, decidió escapar, sin brindar auxilio ni asumir responsabilidad por los hechos.

La persona afectada ha puesto a disposición de las autoridades datos, número de placas y un video del momento del accidente, solicitando que se apliquen las sanciones correspondientes por la infracción de tránsito y el abandono.

Así pasó: